Pioli a Sky: «Delusione forte per il derby, il gruppo è consapevole. Col Newcastle…»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Milan-Newcastle, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni.

SENSAZIONI – «Normale che avevamo tante aspettative sul derby, essendo arrivati molto fiduciosi. La delusione è stata forte. Per fortuna abbiamo cominciato a pensare alla partita di domani. Girone tosto ma tutto è possibile».

COME FARLI REAGIRE? – «Alleno un gruppo consapevole, unito e forte. Viviamo di queste emozioni, in positivo e negativo. La delusione è stata forte ma siamo consapevoli che è l’inizio della stagione. Domani abbiamo la possibilità di dimostrare che possiamo fare molto meglio. Ora serve poco parlare, ma molto dimostrare e fare».

TORNA IBRA A MILANELO E TONALI A SAN SIRO – «Giocare la Champions davanti ai nostri tifosi è emozionante. Siamo contenti di giocare questa partita. Abbraccerò volentieri Sandro prima di questa partita, siamo cresciuti tanto insieme e ci ha dato tanto. Zlatan doveva venire venerdì, è uno dei nostri».

CHE MILAN VEDREMO – «Tomori torna e poi vediamo, ci sono altre possibilità. Abbiamo giocato solo pochi giorni fa il derby, ho tanti giocatori pronti e disponibili. Tatticamente sarà un Milan diverso, dovremo essere molto attenti al Newcastle. Una squadra fisica e con molto ritmo».

CHE INSEGNAMENTO MI PORTO DALLA SCONFITTA DEL DERBY – «Domani sarà un tipo di partita diverso, i difensori non avranno la parità numerica, saranno altre situazioni. È chiaro che ogni partita ci insegna qualcosa. A livello di furbizia abbiamo pagato: è un insegnamento che dobbiamo portarci per il futuro. Sappiamo che abbiamo le nostre caratteristiche e principi di gioco».

SUL GIRONE – «Partendo dalla terza fascia non potevamo sperare in un girone facolissimo. Il nostro è tosto ma c’è grandissimo equilibrio, oltre al Psg. Cominciare bene domani sarebbe molto importante».

IBRA FUTURO IN DIRIGENZA? – «La visita di Ibra è d’amico, poi non lo so. So che si sta godendo la famiglia, abbiamo parlato un po’ ma credo che neanche lui abbia le idee chiare su cosa fare nel futuro. Qualsiasi cosa farà la porterà al successo».