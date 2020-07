I risultati ottenuti dal Milan nelle ultime 10 partite ha permesso a Stefano Pioli di rinnovare il proprio contratto fino al 2022

Il rinnovo sottoscritto da Stefano Pioli fino al 2022 è scaturito dall’andamento ottenuto con il suo Milan dalla ripresa del campionato: i rossoneri infatti hanno segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown, esattamente quante quelle realizzate in tutto il resto del campionato (26 gare).

La Sampdoria è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezzora di gioco in questa Serie A (solo quattro) – tre di questi però sono arrivati dopo il lockdown. La Sampdoria è l’unica squadra di questo campionato a non aver mai perso punti da situazioni di vantaggio in casa – tuttavia, solo il Lecce (cinque) è andato sopra nel punteggio meno volte dei blucerchiati (sei) in partite interne.