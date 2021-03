Pioli: «Scudetto? Il campionato è lungo e le posizioni ancora da decidere»

Pioli, Ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Napoli di questa sera

Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Napoli. Attenzione alla domanda sugli obiettivi, per la prima volta non si ferma alla qualificazione Champions ma guarda oltre, dando la sensazione di avere meno da perdere ora ad esporsi, rispetto a quando era primo in classifica.

SULLA FOTO IN SPOGLIATOIO – «È la scintilla che il Milan deve sempre avere. Durante la stagione ci sono delle difficoltà da superare, a noi ci hanno fatto capire che vuol dire essere una squadra. Questo ci ha fatto molto crescere. Quella foto lì c’è, è stata una serata particolare. È bello capire i passaggi che abbiamo superato.»

SUL NAPOLI – «Una squadra che gioca un bel calcio, con grande qualità. Hanno passato un momento delicato ma si sono compattati con l’allenatore. Ci aspetta una gara complicata, il Napoli resta una delle squadre più forti del campionato.»

CORSA SCUDETTO – «Il Milan si deve focalizzare sulle proprie partite, soprattutto quella di domani. Questo è un periodo impegnativo, dobbiamo giocare altre tre gare e quella più importante è domani sera. Mancano 12 partite, non si possono fare conti. Dobbiamo pensare a vincere più gare da qui alla fine. Pensiamo a dare il massimo, il campionato è lungo e le posizioni sono da decidere.»

INTENSITÁ– «Abbiamo dovuto lavorare tanto, l’intensità è prima mentale poi fisica. Nelle ultime gare abbiamo giocato da squadra in entrambe le fasi, è il nostro modo di giocare, impegnativo. Per molti è la prima stagione in cui si gioca ogni 3 giorni, un calo ci può stare. Siamo stati bravi ad imparare dalle situazioni. Intensità e qualità devono andare di pari passo.»

MILAN DI PIOLI – «Il Milan è dipendente dal proprio gioco, qualità e concetti. Ibra è il faro, ma i leader sono tanti perchè riconosciamo un certo modo di stare in campo.»

COMPLIMENTI DALLA DIRIGENZA – «Sono sempre molto vicini, quella di giovedì sera è stata un’ottima prestazione. Adesso ci concentriamo sul Napoli poi penseremo all’Europa League.»