Pioli ora rischia grosso: fiducia a tempo, il suo futuro dipende solo da questo aspetto. Cosa succede in casa rossonera

La panchina di Pioli adesso inizia a traballare pericolosamente. Come riportato da Tuttosport, la vittoria col PSG non può bastare per cancellare tutti i problemi del Milan.

Così, stando a quanto si apprende dal quotidiano, il futuro del tecnico si deciderà nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund: una gara che i rossoneri devono vincere ad ogni costo per continuare il cammino in Europa ed evitare stravolgimenti che sarebbero a quel punto inevitabili.