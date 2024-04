Pioli e quel RETROSCENA dopo Milan Roma: cosa è successo nella pancia di San Siro dopo l’andata dei quarti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel presentare la sfida di giovedì in casa della Roma, gara che metterà in palio un posto in semifinale di Europa League, ha raccontato un retroscena sul Milan.

Dopo il triplice fischio della gara di andata di giovedì scorso Pioli avrebbe parlato subito alla squadra dicendo chiaramente che crede nei suoi uomini ed è convinto di poter ribaltare il risultato dei primi 90 minuti.