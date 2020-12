Pioli: «Rebic sta facendo bene, gli auguro di tornare al gol»

Pioli oggi ha parlato on conferenza stampa della sfida di domani sera fra il suo Milan e la Sampdoria di Ranieri

Stefano Pioli in conferenza: ecco alcuni estratti delle parole del tecnico rossonero da Milanello alla vigilia della gara in programma domani sera a Marassi, Sampdoria-Milan.

Pioli su Ante Rebic ha detto: «Ha avuto un infortunio fastidioso per la dinamica ma giovedì sera si è mosso molto bene in campo ma non è stato servito abbastanza soprattutto in profondità. Chiaro che da attaccante si aspetti di tornare al gol e glielo auguro ma sta facendo molto bene anche nel dialogare con la squadra».