Pioli pronto per il nuovo stadio: «Sarà qualcosa di incredibile»

Stefano Pioli ha commentato così le ultime notizie sul nuovo stadio di Milano. Le sue parole in conferenza stampa

Sembra tutto sbloccato per il nuovo stadio di Milano. Il tecnico rossonero Stefano Pioli è esaltato per il progetto del nuovo impianto. Ne ha parlato così in conferenza stampa: «Ieri ho visto un filmato sul nuovo Bernabeu. Sono orgoglioso di far parte di un club che voglia far crescere il calcio italiano e il nuovo stadio è qualcosa di incredibile. È il futuro. San Siro resterà la storia.»

