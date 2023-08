Pioli promette: «Daremo il massimo per soddisfare i tifosi»

È cominciata la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Torino. Il tecnico rossonero fa una promessa ai tifosi

È iniziata la conferenza stampa tenuta da Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Torino, prima gara casalinga della stagione dei rossoneri. Proprio su quest’aspetto si incentra la domanda posta al tecnico, riferita ai tifosi milanisti ed all’accoglienza che ci sarà a San Siro per la squadra.

LE PAROLE – «Credo e spero l’amore per i colori che indossiamo, per noi giocare a San Siro significa giocare in un posto felice, daremo il massimo per soddisfare i tifosi».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-TORINO.