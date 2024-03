Pioli pensa già alla Roma: turnover Milan, sì, ma oculato: il piano del tecnico per le prossime partite di campionato. Le ultime

Dopo aver conosciuto l’avversaria ai Quarti di Finale di Europa League, ovvero la Roma, Stefano Pioli ha chiamato all’attenzione tutto il suo Milan per i prossimi impegni in campionato. L’obiettivo dell’allenatore è quello di consolidare il secondo posto in classifica, per poi concedere un po’ di riposo ai titolarissimi in vista della doppia sfida contro i giallorossi.

A rivelare il piano del tecnico rossonero è il Corriere della Sera, secondo il quale un assist al Milan potrebbe arrivare dal calendario, che farà affrontare alla squadra delle partite abbordabili sulla carta: dopo il Verona ci saranno Fiorentina, Lecce e Sassuolo.