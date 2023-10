Pioli a Dazn: «Partita importante ma non decisiva, vogliamo dimostrare il nostro valore. Ecco come stanno Okafor e Jovic»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

VINCERE UNO SCONTRO DIRETTO – «Per noi tutte le partite sono importanti, sono un’occasione di dimostrare il nostro valore. Siamo solo a ottobre, non sarà decisiva ma sarà una partita importante, l’abbiamo preparata come tale».

OCCUPARE DI PIU’ L’AREA – «Portare dentro più giocatori in area è il nostro obiettivo ma dobbiamo dominare la partita. A volte si può far gol con pochi giocatori, con una giocata individuale. Okafor e Jovic hanno avuto dei problemi ma ora stanno bene e sono a disposizione».

LIMITARE KVARA – «Il Napoli a livello di numeri sta producendo di più a livello offensivo, dobbiamo conceder loro il meno possibile, a giocatori di qualità come Kvara. Abbiamo Florenzi, Pellegrino, Bartesaghi come alternative. Se ci fosse stato Kjaer? Non lo so, le scelte sono arrivate così».