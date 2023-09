Pioli a Sky: «La squadra è pronta, ecco perché la scelta su Chukwueze e Pobega»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro il Newcastle di Champions League. Le parole

COME ARRIVA IL MILAN A SAN SIRO DOPO IL DERBY? – «Torna a San Siro per giocarsi bene la prima partita di Champions. Altra partita e altra competizione, non possiamo continuare a pensare a cosa non siamo riusciti a fare nella scorsa partita. Partita importante, dobbiamo approcciarla bene».

COME SONO ANDATE LE ULTIME 48 ORE – «Bisogna avere un piano e una strategia di gioco, e ce l’abbiamo, poi è la mentalità che fa la differenza. Sicuro che la squadra sia pronta per questa partita».

SULLE SCELTE DI FORMAZIONE – «Chukwueze perché è rapido e bravo nell’1 contro 1, Pobega perché è molto bravo negli inserimenti, vogliamo che le mezzali vadano dentro l’area».

SU TONALI – «Mi farà effetto vederlo con un’alta maglia. Un ragazzo che ha fato tanto e con il quale abbiamo condiviso tante belle situazioni».