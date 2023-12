Pioli si sente in discussione? Lui risponde così alle critiche dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta

Intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sconfitta del suo Milan contro l’Atalanta, Stefano Pioli ha parlato anche della sua posizione sulla panchina rossonera.

IN DISCUSSIONE – «È così, sono l’allenatore del Milan e le aspettative sono alte. I risultati non corrispondono ai nostri obiettivi e posso solo che concentrarmi sul mio lavoro per cercare di raggiungerli»

