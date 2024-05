Pioli tesse le lodi di Ranieri! Parole al miele per il suo “maestro”: «È un top in tutto. L’ho avuto da giocatore e posso dirvi questo…». Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Cagliari, gara valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Il tecnico ha parlato così di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari.

RANIERI – «Grandissimo allenatore, l’ho avuto da giocatore. Ho avuto tre maestri: Trapattoni, Bagnoli e Claudio. È un top in tutto, come stile e capacità di allenare. Ovunque è andato ha ottenuto grandissimi risultati. Sa quanto lo stimi, è importante per loro ma anche per noi».

