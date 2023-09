Pioli a MilanTV: «Florenzi e Kjaer due leader, Musah e Reijnders mi hanno detto…»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto dai rossoneri contro l’Hellas Verona

Intervenuto ai microfoni di MilanTV al termine di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato così.

UN RICORDO DI LODETTI – «Lo ricordiamo con grande affetto e calore, è stato un milanista vero per passione, generosità e poi è stata una persona molto solare. Abbiamo perso un milanista vero».

SUI CAMBI DI FORMAZIONE – «Credo che sia una cosa importante per me e per i giocatori. Ho dovuto, fino a giovedì, provare la partita con le posizioni classiche, poi abbiamo deciso di usare i tre centrali quando Theo e Calabria non avrebbero fatto parte della gara. Abbiamo affrontato una squadra in buon momento e per questo non siamo riusciti a ripulire i palloni».

SU KJAER E FLORENZI – «Sono dei leader, sia quando giocano o quando giocano meno, sono intelligenti, sanno mantenere la positività nel modo giusto e poi sono forti. Non sono solamente giocatori carismatici ma che possono darci ancora molto».

SU BARTESAGHI – «Siamo un gruppo che può sbagliare, ma non manchiamo di sostegno con i compagni in difficoltà. Non lo facciamo con le parole ma con gli atteggiamenti. Oggi tutti abbiamo voluto Rafa capitano. Rafa sa come è difficile giocare a San Siro. Sono contento anche io per Bartesaghi, ha sfruttato bene questa occasione».

L’INSERIMENTO DEI NUOVI – «Siamo a buon punto, oggi Musah e Reijnders mi hanno detto che è dura in Italia. Queste difficoltà impari a conoscerle quando le affronti. Sono giocatori forti e fatti, il loro inserimento sta andando bene ma avranno bisogno ancora di qualche partita, difficoltà ed errore per capire al meglio tutto».