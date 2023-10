Pioli-Milan, fiducia intatta? Per ora sì ma la società ha chiesto una cosa al tecnico

Pioli-Milan, dopo la pesante sconfitta col PSG la società ha ribadito la fiducia al tecnico chiedendogli però degli accorgimenti tattici

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sconfitta subita in casa del PSG non ha incrinato i rapporti tra Stefano Pioli e il Milan. Tradotto: il tecnico non rischia assolutamente l’esonero e la società nelle figure di Moncada e Furlani, glielo hanno ribadito ieri a Milanello.

Tuttavia la sensazione è che qualcosa dal punto di vista tattico, specie in certe partite e in certi contesti, vada modificato. L’area tecnica ha chiesto a Pioli di porvi rimedio. Napoli diventa un test già probante in questo senso.