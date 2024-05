Thiago Motta Milan, l’allenatore SFUMA definitivamente? Svolta nella trattativa con la Juve ULTIME

Thiago Motta Milan, l’allenatore SFUMA definitivamente? Svolta nella trattativa con la Juve. Le ULTIME sul tecnico

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo verbale con Thiago Motta che diventerebbe in questo modo l’allenatore dei bianconeri nella prossima stagione, visto il probabile addio di Allegri.

Una sorta di accordo che c’è ormai da diversi mesi con il tecnico, pronto a lasciare il Bologna per spiccare il grande salto. L’italo-brasiliano è conteso col Milan per il dopo Pioli, ma i bianconeri si sono mossi in anticipo.