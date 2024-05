Futuro Pioli Milan, Padovan ribadisce: «Sappiamo tutti come andrà a finire. Nuovo allenatore? Vi dico che…». Le parole del giornalista

Il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato a SkySport quello che potrebbe essere il futuro di Pioli e il nuovo allenatore del Milan.

PAROLE – «Pioli? Sappiamo tutti come va a finire, ovvero che lui andrà via, non so dove vada. Secondo me al Napoli c’è Gasperini in vantaggio. Il punto è sapere chi lo sostituisce. I nomi che ho letto non mi scaldano. Io fossi il Milan, e anche qualche altra società, insisterei per Conte. Lui è uno che se non vince arriva secondo. Lo vedrei bene al Milan, come lo vedrei bene alla Juve. Secondo me tutti lo vogliono ma nessuno lo piglia».