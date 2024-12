Marchisio sorprende: «Non vedo loro come pretendenti allo scudetto, ci sono altre squadre più forti»

Marchisio sorprende sulle squadre pretendenti allo scudetto e sulla Juve: ecco cosa ha detto al canale di Giulia Mizzoni su You Tube

Marchisio ai microfoni del canale Youtube di Giulia Mizzoni ha spiegato perché non considera la Juve tra le squadre candidate allo scudetto.

SCUDETTO –«Al momento non vedo la Juve come una pretendente al titolo, ci sono altre squadre più forti sulla carta. Dipenderà anche da cosa succederà nel mercato di gennaio. Per Motta l’importante sarà chiudere tra le prime quattro».

