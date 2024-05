Infortunio Zirkzee, stagione finita per l’obiettivo del calciomercato Milan? L’ANNUNCIO di Thiago Motta dopo il Napoli

Potrebbe aver concluso la sua magica stagione in anticipo, l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. L’obiettivo del calciomercato Milan è uscito per infortunio contro il Napoli: l’allenatore Thiago Motta ha analizzato le sue condizioni nel post-partita a DAZN: nei prossimi giorni arriverà un responso ufficiali sulle sue condizioni.

PAROLE – «Dobbiamo valutarlo, non so ancora. Ha sentito un piccolo fastidio al flessore sinistro ma ancora non sappiamo»