Theo Hernandez Milan, il Bayern Monaco sulle tracce del francese? Romano fa il PUNTO della situazione

Theo Hernandez Milan, il Bayern Monaco sulle tracce del francese? L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, fa il PUNTO della situazione

La notizia dell’accostamento di Theo Hernandez al Bayern Monaco fa tremare il calciomercato Milan e tutti i tifosi rossoneri, che sperano di non dover perdere il terzino per la prossima stagione. L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, spiega la verità sull’interesse dei bavaresi per il francese nel suo editoriale ‘Daily Briefing’ sulle colonne di ‘Caught Offside’.

PAROLE – «Theo Hernandez recentemente è stato accostato al Bayern, ma al momento non ho aggiornamenti su questo. L’interesse per Hernandez non è una novità ma non ci sono contatti in corso o trattative tra club. Vedremo solo quando Alphonso Davies deciderà del suo futuro al Bayern; adesso è ancora presto».