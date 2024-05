Kelly Milan, il terzino ha DECISO il suo futuro: occasione a zero per i rossoneri? DETTAGLI

Kelly Milan, il terzino ha DECISO il suo futuro: occasione a zero per i rossoneri? I DETTAGLI sul giocatore

Il terzino e difensore del Bournemouth Llyod Kelly, come riportato da Nicolò Schirà lascerà il club inglese a fine stagione. Il giocatore era stato osservato dal mercato Milan nella sessione di gennaio e i rossoneri avevano provato ad anticipare la concorrenza per prelevarlo a zero in estate.

Il difensore sembra però indirizzato verso il Newcastle con le prossime settimane che saranno decisive per il suo futuro.