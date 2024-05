Colombo Milan, deciso il FUTURO dell'attaccante: ritornerà in rossonero ma... NOVITÀ

Colombo Milan, deciso il FUTURO dell’attaccante: ritornerà in rossonero ma… La NOVITÀ sul giocatore in prestito

Si delinea il futuro dell’attaccante rossonero in prestito al Monza, Lorenzo Colombo. Il giovane classe 2002 è destinato a tornare al Milan anche se, come riportato da Nicolò Schira, lascerà nuovamente Milano nella prossima sessione di calciomercato estiva.

PAROLE – «Lorenzo Colombo lascerà il Monza a fine stagione per tornare al Milan. L’attaccante classe 2002 non rientra nei piani dei rossoneri e ripartirà in estate».