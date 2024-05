Zubimendi Milan, Xavi mette gli occhi sull’obiettivo di mercato: «Mi piace molto ma…». Le parole dell’allenatore

L’allenatore del Barcellona Xavi ha analizzato in conferenza stampa la formazione del Real Sociedad, squadra in cui milita anche l’obiettivo del calciomercato Milan conteso proprio con i blaugrana. Le sue parole riportate da Fabrizio Romano:

PAROLE – «Sì, Zubimendi mi piace come già dissi l’anno scorso ma non è solo lui. Anche Kubo è eccellente e hanno un allenatore eccezionale come Imanol. Complimenti alla Real Sociedad»