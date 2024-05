Pioli Milan, sfuma DEFINITIVAMENTE quella opzione! Hanno scelto Mourinho per la prossima stagione

Pioli-Milan, sfuma definitivamente l’opzione Fenerbahce per il tecnico italiano: accordo del club turco con José Mourinho

Come riferito da Gianluca Di Marzio, sfuma per Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, la possibilità di un trasferimento in Turchia e più precisamente sulla panchina del Fenerbahce.

Il club turco ha infatti raggiunto l’accordo definitivo con José Mourinho, ex allenatore della Roma, per un contratto di due anni con opzione per la stagione successiva. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.