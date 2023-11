Pioli e il Milan avanti insieme: i motivi che hanno portato alla conferma del tecnico sulla panchina rossonera

La panchina di Stefano Pioli non è mai stato in bilico. Nonostante il suo Milan non stia attraversando un grandissimo momento a livello di risultati, la società non ha mai avuto dubbi sul suo tecnico.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan è una squadra viva (lo si è visto nei primi 45′ del Maradona) e soprattutto ancora in corsa per tutti gli obiettivi. Ecco perché le percezioni su Pioli al momento non sono mai cambiate: più i social lo bersagliano e più il club lo sostiene.