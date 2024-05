Pioli Milan, dopo la comunicazione dell’esonero si pensa al futuro: fissato un summit con Fonseca per CHIUDERE. Le ultime sul nuovo allenatore

Il Milan ha comunicato a Stefano Pioli che non sarà più il prossimo allenatore rossonero e nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. Dopo la partita contro la Salernitana, la dirigenza cercherà di chiudere subito per il nuovo tecnico.

Come riportato da TMW, c’è stata una virata decisa su Fonseca che è in uscita dal Lille. Per questo motivo è previsto un summit col tecnico ed il suo entourage per limare gli ultimi dettagli del contratto.