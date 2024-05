Pioli Milan, comunicato l’ESONERO: si lavora ad un accordo per la buonuscita! Le ultime

Pioli Milan, comunicato l’ESONERO: si lavora ad un accordo per la buonuscita con il tecnico emiliano! Le ultime

Il dato ormai è tratto, Stefano Pioli lascerà il Milan al termine della stagione: la partita contro la Salernitana sarà la sua ultima in rossonero. In tal senso è stato decisivo l’incontro avvenuto oggi in sede tra i dirigenti del Diavolo e Valerio Giuffrida, l’agente del tecnico emiliano.

Come riferisce Calciomercato.com, al tecnico è stata comunicata ufficialmente la decisione di esonerarlo. Adesso le parti sono a lavoro per trovare un accordo per al buonuscita. Dopo aver risolto il suo contratto con i rossoneri, l’allenatore potrà cominciare a valutare le varie opzioni per il suo futuro: dal Napoli, al Bologna passando per il Fenerbahce.

Tuttavia manca, per il momento, l’accordo per la buonuscita. Se la situazione dovesse rimanere questa, i rossoneri pagheranno regolarmente lo stipendio a Pioli fino a quando non troverà un accordo con una nuova squadra.