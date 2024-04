Pioli via dal Milan? Ibrahimovic ha deciso: definita la strategia per la panchina rossonera. Tutte le ultime

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulla panchina rossonera. Pioli non è certo di rimanere al Milan e molto se non tutto passerà dalla sfida di giovedì sera in Europa League in casa della Roma.

Per Ibrahimovic, che è stato incaricato da Cardinale di decidere sul futuro dell’attuale tecnico e del possibile prossimo allenatore, un cambio in panchina è ora più di una semplice opzione sul tavolo.