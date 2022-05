Pioli, messaggio ai tifosi: «Insieme domani saremo più forti»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, ha lanciato un messaggio ai tifosi

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato anche dei tifosi rossoneri:

«Mi sento di dire ai nostri tifosi che sarà una sfida difficile e che insieme, come stiamo dimostrando quest’anno, siamo sicuramente più forte. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti. Io avrò bisogno dei miei 28 giocatori e di tutti i tifosi che saranno a Reggio Emilia domani. Rassicurazioni non ci sono perché il pallone è rotondo, abbiamo 95 minuti per dimostrare e per finire al meglio il nostro lavoro».

