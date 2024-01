Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta: tutte le dichiarazioni

ANALISI – «Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, andando meritatamente in vantaggio e dopo abbiamo commesso un’ingenuità grossa. Nella ripresa abbiamo fatto fatica ma la partita è cambiata su un rigore che non c’era. E dopo abbiamo fatto fatica».

FALLO DI HOLM NEL FINALE – «È difficile, ci sono tante discussioni sul VAR e sull’utilizzo del VAR. Da vedere così mi fa strano che l’arbitro non sia stato richiamato. Ma il primo rigore cambia la partita, non c’era. Il giocatore dell’Atalanta si butta prima del contatto. Era un obiettivo per noi la Coppa Italia».

DOVE L’HA PERSA LA PARTITA IL MILAN – «Si poteva reagire meglio. Io capisco la frustrazione dei giocatori, andando sotto 2-1 dopo una buona partita. Si poteva reagire, purtroppo non siamo riusciti a riprendere una partita che è stata difficile, equilibrata, giocata bene nel primo tempo e peggio nel secondo».

JOVIC – «Non è responsabilità sua. L’Atalanta non ci ha permesso di giocare. Dovevamo stare più bassi con gli esterni e giocare di più sugli attaccanti. Anche lui è stato penalizzato da questo».