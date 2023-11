Pioli a MilanTv: «Potevamo chiuderla. Dovevamo rimanere squadra e non l’abbiamo fatto»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato a MilanTv dopo il pareggio contro il Lecce: ecco tutte le parole

SULLA PARTITA – «Non si può fare un giudizio, siamo in difetto. Potevamo chiuderla ad inizio secondo tempo, ma sono situazioni sulle quali dobbiamo lavorare perché ci stanno penalizzando e la classifica sta diventando penalizzante».

DOPO PSG – «Dalla partita del PSG ci dovevamo portare le cose positive. L’approccio è stato giusto, da squadra matura. Non possiamo, viste le nostre qualità, sfilacciarci così tanto perché gli avversari ci possono segnare un gol. Dovevamo rimanere squadra e non l’abbiamo fatto»

SULLA CLASSIFICA –«Sappiamo che in campionato siamo in difetto e dobbiamo riprendere punti. Abbiamo una partita in casa difficile, ma è troppo tempo che non vinciamo».