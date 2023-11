Pioli is on fire non verrà più risuonata a San Siro: il motivo che ha portato a prendere questa decisione

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e PSG, Stefano Pioli ha spiegato i motivi per cui ieri a San Siro non sia risuonata la classica “Pioli is on fire“. Le sue parole.

NIENTE PIOLI IS ON FIRE – «È stata una scelta condivisa con i miei dirigenti. Dobbiamo trovare nuovi stimoli, ricordando ciò che abbiamo vissuto, ma trovando nuovi stimoli»

