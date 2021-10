Pioli a Sky: «Domani non è decisiva, possiamo crescere ancora»

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di domani sera in Champions contro il Porto

PORTO MILAN – «La partita di domani è importante ma non decisiva, la doppia sfida inciderà molto sulla classifica»

PORTO – «Abituato alla Champions, ben allenato, con giocatori veloci, ci metterà in difficoltà ma noi giocheremo come sempre, abbiamo il nostro modo di giocare che dobbiamo portare avanti con lucidità e determinazione per 95‘»

CLASSIFICA CHAMPIONS – «Putroppo la classifica non rispecchia le prestazioni fatti. Dobbiamo crescere in attenzione perchè a certi livelli i dettagli fanno la differenza per competere in Europa»

ASSENTI – «Dispiace perdere Rebic, però la rosa è competitiva, ho una rosa equlibrata e forte. Ibra sta meglio vediamo come cominciare la partita e poi di sfruttare qualche cambio per addiritura migliorarla ulteriormente»

CRESCITA SQUADRA – «Alleno una squadra che ogni giorno da il massimo e si mette a disposizione. Vedere il loro miglioramento mi rende orgoglioso, la nostra crescita non è ancora completata»

DETTAGLI – «Il Liverpool sta mettendo in difficioltà tutti, le prestazioni fatte erano quelle giuste ma ci è mancata un pò di attenzione e se vogliamo anzi dobbiamo migliorare in questi aspetti per competere ad alto livello».