Pioli, il momento è delicato ma c’è anche qualche buona notizia dal punto di vista dei recuperi per la gara di domenica contro il Verona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rossonero per il match della ventiseiesima di campionato dovrebbe avere a disposizione Tonali, reduce da una contrattura al flessore destro rimediata contro l’Udinese.

COME STA OGGI- Il giocatore ieri stava meglio, non è dunque escluso che domenica possa giocare da titolare, anche se sarà più facile vedere Meité al fianco di Kessie. Per quanto riguarda Bennacer, al momento rientra ancora tra gli indisponibili. In difesa invece probabile occasione per Tomori, il quale potrebbe sostituire Kjaer o Romagnoli, mentre Krunic attendere di sapere se sarà il trequartista al posto di Brahim Diaz.