Pioli: «Il Milan deve tornare sul tetto d’Europa. Superlega? Vi dico»

Stefano Pioli si è raccontato in una lunga intervista a Repubblica. Le parole del tecnico del Milan sul futuro rossonero:

TETTO D’EUROPA – «Il Milan deve tornare sul tetto d’Europa. L’unico rimpianto è l’eliminazione col Manchester United: il gol annullato a Kessié a Manchester e il ritorno senza Ibra, Rebic e Leao. Si dice che le italiane non abbiano ritmo e intensità, ma noi in Europa non siamo mai andati in difficoltà. Però da qui a pensare di potersela giocare con Chelsea, Bayern, City, c’è un percorso di crescita, fatto di anni in Champions».

TETTO D’ITALIA – «Un passo per volta. L’Inter ci ha messo anni e investimenti, la Juventus sarà di nuovo tra le favorite. Noi non dobbiamo perdere determinazione ed entusiasmo. La nostra proprietà ci sostiene e ci tutela».

SUPERLEGA – «La meritocrazia è alla base dello sport, però Uefa e Fifa devono chiedersi perché club così importanti hanno pensato alla scissione. Significa che il sistema ha fallito».