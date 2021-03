Pioli: «Gol annullato? Kessiè mi ha giurato di non averla presa di mano»

Episodio controverso quello del gol annullato a Franck Kessiè. Nel post partita ne hanno parlato Stefano Pioli e Souahilo Meitè

Fa discutere il gol annullato a Franck Kessiè per un presunto fallo di mano ad inizio partita. Ne ha parlato Stefano Pioli nel post-partita. Ecco le sue dichiarazioni: «Gol annullato? Non avevo visto niente se non il gran gol di Franck, il gol ci avrebbe dato più forza in quel momento del match. Franck mi ha detto che non ha toccato palla con la mano.»

Sull’episodio parla anche Meitè che dichiara: «Il calcio è così, si fanno gli errori. Va bene lo stesso.»