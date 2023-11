Pioli arrivato all'ultima spiaggia: o il suo Milan risorge, oppure... Lo scenario

Pioli arrivato all’ultima spiaggia: o il suo Milan risorge contro il PSG in Champions League, oppure… Lo scenario

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha analizzato la situazione in casa Milan: il gruppo di Pioli è chiamato a una reazione immediata contro il Paris Saint-Germain per non evitare di compromettere la situazione.

Ora la classifica piange davvero con quel -6 dall’Inter capolista – si legge – Senza contare che martedì arriverà il PSG a San Siro per quella che di fatto è l’ultima spiaggia del girone di Champions. O il Diavolo risorge o rischia di implodere tutto.