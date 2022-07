Pioli: «Estate bellissima, dobbiamo ricreare la magia dello scorso anno»

Intervenuto a Milan Tv, Stefano Pioli ha parlato dopo il primo allenamento stagionale:

ESTATE: «Questa è stata un’estate bellissima, mi sono goduto gli amici, la famiglia e i tanti tifosi rossoneri. Ora si riparte e vogliamo fare una grande stagione».

RAPPORTO COI TIFOSI: «Il bello di quello che abbiamo fatto è il coinvolgimento dei tanti tifosi che ci sono stati vicini. Un’estate emozionante ma dovrà essere bello anche quello che faremo nella prossima stagione».

VALUTAZIONI: «Per le valutazioni aspettiamo, non siamo ancora al completo. Importante era tornare a lavorare e ricreare quella sintonia e quella piccola magia che c’era nella passata stagione grazie alla disponibilità dei calciatori. Lo stesso percorso dovremmo farlo quest’anno, ora aspettiamo il rientro di tutti ma ci sentiamo e siamo molto motivati».

RAPPORTI SQUADRA-ALLENATORE: «Siamo rimasti in contatto tutta l’estate, ci si manda dei messaggi. Abbiamo continuato a festeggiare anche da lontano e abbiamo cominciato a parlare della prossima stagione. Bello vincere ma sappiamo quello che abbiamo fatto per riuscirci e sappiamo anche cosa fare per riprovarci».

PROSSIMA STAGIONE: «Chiaramente sarà una stagione particolare, nei primo 3 mesi sarà un campionato a se ma molto importante per tutta la stagione. Nelle prime 21 partite tra campionato e Champions ci giocheremo molto e quindi dobbiamo prepararci al meglio».

NUOVI ARRIVI: «Ad ottobre saranno 3 anni che lavoriamo insieme, ci conosciamo bene ma dobbiamo continuare a stupirci per stupire anche gli altri. Ripartiamo con zero punti ma dobbiamo sapere che abbiamo dei concetti e dei principi precisi e quindi chi arriverà si adatterà molto facilmente perchè abbiamo un’identità precisa».