Pioli, errare è umano ma perseverare è diabolico: Tomori deve giocare

Stefano Pioli è chiamato a scelte forti: anche ieri sera Tomori ha dimostrato la difesa non può fare a meno di lui

Si avvicina la trasferta di Roma, sfida fondamentale per la corsa Champions, e Stefano Pioli è chiamato a fare importanti scelte di formazione soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva. Fikayo Tomori sembra essere sempre più insostituibile.

VALE LA PENA INSISTERE CON ROMAGNOLI? – Alessio sembra essere in un momento di down abbastanza importante e probabilmente qualche panchina per ricaricare le batterie a livello mentale potrebbe farli bene. La coppia Kjaer-Tomori appare la più solida da poter schierare in questo momento. Fikayo è pronto: al mister rossonero il compito di lanciarlo definitivamente senza più titubanze.