Pioli elogia Vlahovic: «Ha grande potenziale». Messaggio alla dirigenza?

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli parlato così di Dusan Vlahovic

Stefano Pioli elogia Dusan Vlahovic. Il tecnico rossonero, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Milan, ha speso parole al miele per l’attaccante avversario: «Sicuramente il ragazzo è cresciuto molto bene, ho sempre apprezzato la volontà di Dusan. E’ un lavoratore incredibile, era difficile lasciarlo fuori dal campo e ha un grande potenziale. Resta un ottimo centravanti ma non vorrei fare dei paragoni, lui è Vlahovic e spero possa fare molto bene ma a partire dalla gara successiva quella di domani».

Nelle ultime settimane i rumors su un interessamento del Milan per l’attaccante classe ’00 si sono sprecati. Che siano queste parole di Pioli una conferma ed al tempo stesso un segnale per la dirigenza rossonera in vista del prossimo calciomercato estivo?