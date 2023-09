Pioli elogia Adli: «Ha avuto pazienza e forza mentale, sono contento»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Torino è tornato sulla prova offerta da Adli contro il Cagliari

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, Stefano Pioli è tornato sulla prestazione di Yacine Adli nell’ultimo match contro il Cagliari, elogiando il ragazzo.

LE PAROLE – «Ha avuto grande pazienza e forza mentale. Aveva bisogno di tempo per capire la nuova posizione e come gestirla sia in fase difensiva che offensiva, sono contento di quello che ho visto».

