Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Milan ha parlato così della pesante assenza di Bennacer

Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Milan ha parlato così della pesante assenza di Ismael Bennacer. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

«Vice Bennacer in rosa? Io devo dire che i due mediani contro il Tottenham hanno fatto un grande lavoro in entrambe, Isma è molto forte ma abbiamo le caratteristiche per sostituirlo. Dobbiamo capire quando alzarci e quando abbassarci in fase offensiva, sono contento di quello che sta facendo Krunic. Chiaro che con Isma abbiamo un’alternativa in più».

LA CONFERENZA INTEGRALE