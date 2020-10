Pioli: «Domani contro lo Sparta Praga cambieremo qualche giocatore»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dicendo che domani ci saranno dei cambiamenti di formazione

Nel presentare il match di domani sera contro lo Sparta Praga in Europa League, Stefano Pioli ha dichiarato che ci sarà qualche cambio rispetto gli 11 che hanno iniziato contro la Roma in campionato.

Pioli ha detto: «Non mi piace parlare di turnover, io ho tanti titolari. Domani schiererò la formazione che ritengo migliore per affrontare lo Sparta, ci stiamo preparando al meglio per affrontare. Sto valutando se far riposare Theo Hernadez e Kessie. Dalot è stato preso per giocare sia a destra che a sinistra e troverà spazio domani».