Pioli a DAZN: «Siamo maturi, Ballo-Touré si merita questo gol». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo Empoli-Milan.

VITTORIA – «La vittoria vale per due motivi. La squadra ha dimostrato di aver affrontato bene la partita, i due infortuni iniziali ci hanno disunito. Ma è importante perché veniamo dalla prima sconfitta stagionale. Gli infortuni purtroppo ci sono. Andiamo avanti con grande convinzione, ho un gruppo che dà il massimo in ogni partita».

RIMESSA VELOCE – «Ho visto in video che anche l’Empoli fanno così. Ma i miei giocatori non sono più giovani, stiamo dentro la partita e ci crediamo fino alla fine. Le partite si vincono anche così. Siamo cresciuti in mentalità e consapevolezza. I giovani sono 2002, 2003, 2004. Siamo completi, la vittoria dello scudetto ci ha dato convinzione. Portiamo in campo il nostro modo di giocare che ci piace. Siamo maturi per questo tipo di prestazione».

INFORTUNI – «Abbiamo avuto due infortuni muscolari. Kjaer era in Nazionale, l’altro aveva fatto differenziato. Ma in Europa gli infortuni muscolari sono aumentiti del 20%. Dispiace, ma dobbiamo compattarci di più».

PRESTAZIONE – «Sono contento della prestazione della squadra, dobbiamo segnare qualche gol in più. Ma il modo in cui giochiamo ci espone a una squadra che comunque gioca bene e attaccanti veloci. Riuscissimo a soffrire qualcosa in meno sarebbe ancora più favorevole. A un certo punto al 76’ mi sembrava incredibile che la partita fosse ancora 0-0 ma mi interessa che la squadra abbia giocato con spirito e determinazione fino alla fine. Si può fare meglio ma non è semplice».

BALLO-TOURE’ – «Purtroppo ha davanti a sé un giocatore fenomenale, ha fatto fatica a trovare spazio. L’anno scorso ha avuto bisogno di adattamento a un calcio diverso. Ma ha sempre mostrato disponibilità, è uno dei giocatori che ha giocato meno ma che si è sempre migliorato. Se abbiamo vinto lo scudetto è anche per merito suo. Se lo merita».