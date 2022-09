Pioli a Milan Tv: «La squadra è pronta a dare il massimo»

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv alla viglia del match Champions del Milan contro il Salisburgo

«Tutti i ragazzi volevano giocare in Champions e meriterebbero di giocare in Champions, siamo andati per le cose semplici anche a livello numerico nel senso che dove avevamo di più del doppio ruolo abbiamo fatto delle scelte. Chiaro che ci aguriamo di avere la possibilità di rientrare più avanti ma adesso dobbiamo pensare ad essere concentrati e determinati, domani è già una sfida importante»

«Ci dovrà essere molto d’aiuto l’esperienza dell’anno scorso. Siamo tornati in Champions dopo 7 anni che il Milan era assente dalla competizione e quella è stata un’ esperienza che ci ha fatto crescere. Ora abbiamo l’occasione che la nostra crescita può portare dei risultati positivi anche in Champions. Non c’è un girone facile, partite facili. L’anno scorso il Salisburgo ha passato il turno, non ha mai perso in casa nemmeno con il Bayern agli ottavi quindi ci aspetta una partita molto difficile, dobbiamo giocare con le nostre qualità e mettere in campo la miglior prestazione possibile»

«Il Salisburgo è una squadra abituata a giocare per vincere, propone un calcio offensivo. Incontreremo una squadra preparata, ma abbiamo dei concetti chiari da mettere in campo. I particolari faranno la differenza»

«È un bene, vuol dire che siamo arrivati ad un certo livello e vuol dire che noi stessi abbiamo accresciuto quelle che sono le nostre aspettative di prestazione e risultato. Ogni volta che scendiamo in campo ne siamo consapevoli. La squadra è pronta a dare il massimo»