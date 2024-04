Pioli a Sky: «Il Milan può battere chiunque, ecco cosa ho detto alla squadra»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Roma Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero verso il match di Europa League 2023/24

PARTITA «Dell’andata si potrebbero dire tante cose, domani la somma di tanti piccoli fattori farà la differenza. Ho detto alla squadra cose semplici, la cosa importante è mettere tutto in campo fino all’ultimo»

LEAO «Si parla di un ragazzo che è cresciuto tanto, ha aumentato la sua responsabilità ma siamo un gruppo, vinciamo e perdiamo insieme. Abbiamo le caratteristiche per vincere la partita, il Milan può battere chiunque»

COME STA IL MILAN «Il Milan sta bene, non può essere una partita negativa a togliere le qualità di una squadra. Come ci si arriva conta poco, è più importante quello che metti in campo, sarà una partita combattuta, non sarà semplice nemmeno per loro»

DIALOGO CON IBRA – «Per noi è una cosa normale, ogni volta ci confrontiamo su tutte le partite»