Zirkzee Milan il preferito, in scia altri tre profili: il punto sulle possibili mosse in attacco

Zirkzee Milan il preferito, in scia altri tre profili: il punto sulle possibili mosse della dirigenza in attacco

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi in particolare sulle possibili mosse in entrata per quanto riguarda il reparto offensivo.

Zirkzee è ormai da diverso tempo l’obiettivo numero uno della dirigenza, ma la folta concorrenza impone di valutare possibili alternative. Tra queste ci sono David del Lille, Gyokeres dello Sporting Lisbona e Sesko del Lipsia