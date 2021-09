Pioli: «Deve diventare più efficace e cattivo in fase conclusiva»

Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato post partita della gara vinta per 2-0 contro la Lazio

Stefano Pioli, intervistato da Dazn, ha analizzato la gara vinta 2-0 contro la Lazio, le sue parole riguardo la prestazione di Rafael Leao:

«Leao è già un punto di forza per quello che sta facendo. Leao ha solo 22 anni, terzo campionato in Italia. Deve diventare più efficace in fase conclusiva, deve diventare più cattivo. Come Rebic, abbiamo equilibrio con tutti, grande sacrificio e disponibilità di tutti. In questo modo ci divertiamo e facciamo divertire i nostri tifosi».