Pioli a Dazn: «Pulisic trequartista? Non ha bisogno di consigli, mi aspetto che faccia questa cosa»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita contro il Lecce di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

Stefano Pioli a Dazn prima di Milan Lecce.

LECCE – «Delle avversarie che stanno lottando per la salvezza stan facendo bene, non hanno ancora subito gol. Ci aspettiamo un Lecce determinato».

PULISIC TREQUARTISTA – «Non cambia più di tanto. Abbiamo giocato più volte col trequarti, invece di Loftus ci sarà Christian. Non ha bisogno di consigli, sa muoversi, mi aspetto attacchi di più la profondità. Ma l’importante è essere equilibrati».

UN FATTORE AFFRONTARE UN ALLENATORE CHE CONOSCE COME GOTTI – «Sì può essere un fattore ma quando ho incontrato Gotti con l’Udinese giocava in modo diverso, a meno che oggi non stravolga quanto fatto nelle prime partite. Immaginavo non giocassero con due attaccanti con la Roma, dovremo essere bravi a trovare le contromisure».