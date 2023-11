Pioli a Dazn: «Dovevamo controllare meglio la partita, sul cambio di Musah…»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio dei rossoneri contro il Lecce

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Lecce-Milan, Stefano Pioli ha analizzato così il match.

SULLA PARTITA – «Abbiamo giocato con una frenesia nel secondo tempo che non ci contraddistingue, dovevamo controllare meglio la partita e affondare dove si poteva. Abbiamo giocato sempre a 1000 all’ora ma gestendo poco la palla, gli avversari ci hanno punito. Abbiamo preso un gol identico su calcio d’angolo come col PSG».

PECCATO NON AVERLA CHIUSA? – «Chiaro che le occasioni per chiudere la partita ci sono state. Il non esserci riusciti ci doveva far mantenere una compattezza di squadra maggiore. Purtroppo ancora una volta non siamo riusciti a vincere una partita che potevamo vincere».

GOL SUBITO FA PERDERE CERTEZZE – «Non dovrebbe essere così. L’eventualità di non approcciare bene la partita c’era ma invece siamo stati bravi ad approcciarla e interpretarla bene. Non può essere un gol subito a farti perdere tutto quello che stavi facendo. Stiamo commettendo errori di frenesia e poca lucidità che ci stanno impedendo di vincere partite che potevamo vincere».

SU LEAO E CALABRIA – «Hanno avuto dei risentimenti entrambi ai flessori. Ho messo Musah e non Florenzi perché era più adatto a livello di passo e velocità a l’unico giocatore del Lecce che poteva crearci problemi in queste situazioni».

SUGLI ERRORI – «Ci dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare. Stiamo perdendo punti che ci allontanano dalla vetta. E’ altrettanto normale che quando di vedi sfuggire partite che pensi di avere in mano, perdi lucidità».

SU REIJNDERS – «Sicuramente ha degli ottimi tempi di inserimento, è un giocatore intelligente e tecnico. Doppia cifra è un obiettivo alto, ma può essere efficace in zona offensiva. Deve assolutamente continuare così perché è un giocatore di grande qualità».